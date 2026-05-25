"Мосбилет" приглашает на спектакль "Опера нищих" с Максимом Матвеевым

Репетиции спектакля "Опера нищих" с Максимом Матвеевым в главной роли начались в Москве. Премьера состоится в сентябре в театре Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Билеты уже доступны в сервисе "Мосбилет".

Драматург Бертольт Брехт написал "Трехгрошовую оперу" в 1928 году. Произведение стало культовым во всем мире. Пьесу впервые поставили в России в 1930 году на сцене Камерного театра Александра Таирова – предшественника Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.

"Работа над "Трехгрошовой оперой" – моя давняя мечта. Конечно, к мечте всегда страшно прикоснуться, потому что ее исполнение одновременно является ее смертью, но я многие годы подробно и увлеченно занимаюсь этим материалом, не пропускаю ни одной премьеры по всему миру. Накопленные знания и впечатления заставляют задуматься, что нового я смогу привнести в эту историю", – заявил художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев.

Он признался, что решился на постановку после того, как нашел актера с нетипичной для Мэкки-Ножа фактурой. Речь идет о заслуженном артисте России Максиме Матвееве. По словам Писарева, он уже не раз работал с Матвеевым, и они хорошо друг друга понимают. Для актера это постановка тоже будет особенной – он после долгого перерыва возвращается на театральную сцену.

"Возвращение на театральную сцену – это в каком-то смысле возвращение к профессии, ведь в дипломе у меня написано "актер театра и кино", но именно театральная школа сформировала меня как артиста. При этом для меня было важно вернуться не просто ради самого выхода на сцену, а с материалом, который действительно интересен и актуален. Я благодарен за возможность стать частью этой работы и команды – это редкое ощущение, когда ты приходишь в новый коллектив и сразу чувствуешь себя органично и на своем месте", – сказал Матвеев.

По его словам, работа с Писаревым оказалась точным совпадением в человеческом и творческом смыслах. Ведь руководитель театра очень хорошо чувствует артистов. Он может создать ощущение уважения и доверия. При этом Писарев – лидер и сильный режиссер, который требует от коллектива полной включенности, отметил Матвеев.

По сюжету пьесы, пока Лондон готовится к коронации, бандит Мэкки-Нож берет в жены Полли Пичем – дочь предводителя городских нищих. Мистер Пичем недоволен таким ходом событий и хочет сдать новоиспеченного затя властям. Однако оказывается, что Мэкки-Нож – старинный друг шерифа города.

В спектакле, помимо Матвеева, будут участвовать Александр Матросов, Александра Урсуляк, Анастасия Лебедева, Антон Феоктистов, Елизавета Кононова, Анна Кармакова и другие актеры, а также студенты Школы-студии МХАТ. Показы пройдут 17–19 сентября и 13–15 октября.

