21 мая, 09:41

Культура

"Мосбилет" приглашает на выставки столичных музеев в конце мая

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В конце мая в столичных музеях и галереях пройдет большое количество тематических выставок. О них рассказали в пресс-службе сервиса "Мосбилет".

Например, в Государственном музее А. С. Пушкина проходит выставка "Повернись ко мне в профиль". В ней представлены профильные портреты XVI – начала XX века из фондов музея. Кроме того, посетители смогут увидеть профильные зарисовки, сделанные самим Александром Пушкиным, а также древние артефакты с египетскими иероглифами, шумерской клинописью, античные монеты и многое другое.

Там же пройдет выставка "Путешествие в старую Россию", посвященная 220-летию со дня основания одного из самых известных издательских домов середины XIX века. Литографии, которые понравились как отечественным, так и зарубежным покупателям, рассказывали о Москве после 1812 года. Можно будет также увидеть петербургскую серию литографий Дациаро и выпущенные им жанровые альбомы.

Выставка, посвященная народам России, пройдет в том же музее, но в павильоне "Белокаменные палаты XVII века". В ее основе – цветные гравюры рисовальщика и путешественника Емельяна Корнеева. Они вошли в его альбом, описывающий нравы, обычаи и костюмы разных народов Российской империи. Также экспозицию пополнили предметы крестьянского быта и элементы костюмов из фондов музея.

Еще одна выставка посвящена русской деревянной игрушке из собрания коллекционера Ильи Сбруева. При этом первые письменные упоминания о таком производстве относятся к XVI веку. Они связаны с документами Троице-Сергиева монастыря – мастера из Сергиева Посада и Богородского создавали игрушки из липы, осины и ольхи. Кроме того, до наших дней сохранилось очень мало кукол, сделанных из еловых шишек, сухого мха и палочек.

Выставка "Маленький человек больших художников" объединила произведения отечественной жанровой живописи первой половины XIX века. Она стала совместным проектом Музея В. А. Тропинина и московских художников его времени вместе с Государственным Русским музеем. Гости увидят полотна Алексея Венецианова, Павла Федотова, Ильи Репина и других мастеров, обратившихся в своем творчестве к образу "маленького человека".

О творчестве трех поколений художников – Павла Зарона, Ирины Зарон и Сергея Антонова, а также Павла Антонова – расскажут в галерее "А3" объединения "Выставочные залы Москвы". Павел Зарон посвящал свои работы природе и культуре Северной Осетии, его дочь Ирина создавала медитативные пейзажи, а ее супруг занимался скульптурой. Внук художника выбрал музыкальную карьеру, на выставке можно увидеть его ранние пластические работы.

В Галерее Ильи Глазунова, в экспозиции "Народные картины", проходит выставка "Художник и его копия". В ее рамках представлены работы авторов-наивистов, которые создали копии полотен классиков живописи, например Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо, Валентина Серова и многих других. При этом в наивном направлении копирование допускает произвольное изменение сюжета, а также нарушение стилистических особенностей оригинала.

В Дарвиновском музее можно увидеть работы, объединенные метафорой света. Выставка получила название "Светить всегда, светить везде", а авторами стали выпускники потока арт-школы академического искусства. В произведениях, выполненных в разнообразных техниках, художники обратились к таким понятиям, как внутренний, внешний или сакральный свет.

В этом же музее можно посетить выставку "Ушедшая эпоха". Посетители увидят работы художника и путешественника Сергея Цигаля. Среди 50 его произведений есть шелкография, монотипия и многое другое.

Приобрести билеты на выставки можно будет с помощью сервиса "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что в субботу, 23 мая, в Биологическом музее имени К. А. Тимирязева и "Биокластере" пройдет тематическая программа ко Всемирному дню пчел. Гостей ждут мастер-классы, лекции и увлекательные рассказы не только о пчелах, но и о других насекомых. Они смогут изучить их с помощью микроскопа. Например, можно будет посетить выставку "Жужжащий мир" в павильоне № 28 "Пчеловодство".

