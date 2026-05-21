Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 09:25

Транспорт

Число прогулочных судов на Москве-реке выросло до 167

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала сезона летней речной навигации на Москве-реке постепенно начали работать 167 судов. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Уточняется, что это на 12 судов (на 7%) больше, чем годом ранее. Всего судовладельцы заключили с ЦОДД Москвы 76 договоров, позволяющих вывести технику в акваторию.

"Речной ситуационный центр ЦОДД заранее распределяет рейсы через электронную платформу, где хранится вся информация о судах. Это делает движение судов предсказуемым и безопасным", – цитирует пресс-служба заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В электронной системе хранятся не только все данные о судах, но и документы о компании, наличие у нее разрешений и лицензий. На основе этого составляется расписание рейсов. При помощи 500 камер движение речных судов отслеживается. Это позволяет предотвращать нештатные ситуации.

При этом с момента начала работы регулярного речного электротранспорта количество поездок на электросудах превысило 3,5 миллиона. После открытия регулярных речных маршрутов возможность пользоваться инновационным видом транспорта получили жители 22 районов мегаполиса. Всего же за этот период на борту электросудов было проведено 155 культурных и образовательных мероприятий.

Москвичи и туристы стали активно путешествовать по реке с открытием летней навигации

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика