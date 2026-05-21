Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 04:41

Политика
Главная / Новости /

Депутат Панеш предложил ввести в РФ выплату к юбилеям брака

В России предложили ввести ежегодную выплату за долгий брак

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В России необходимо установить ежегодную федеральную выплату к юбилеям брака. С таким предложением выступил депутат Госдумы Каплан Панеш.

По его словам, долгий брак является примером для молодежи, и государство должно поощрять такие семьи. Депутат отметил, что уровень разводов в стране остается высоким. На фоне этого семьи, проходящие через десятилетия вместе, являются настоящей опорой для общества.

"Государственная поддержка таких семей – это не просто материальная помощь. Это сигнал: мы ценим ваш выбор, мы уважаем ваш путь, мы хотим, чтобы молодые семьи равнялись на вас", – цитирует Панеша РИА Новости.

По задумке депутата, сумма выплаты в юбилейные годы будет равняться количеству прожитых в браке лет вплоть до 20 лет совместной жизни, то есть за 5 лет брака будут выплачиваться 5 тысяч рублей, за 15 лет – 15 тысяч и так далее.

От 25 лет совместной жизни сумма будет увеличиваться: 30 тысяч рублей за 25 лет брака, 40 тысяч – за 30 лет, 50 тысяч – за 35 лет, 60 тысяч – за 40 лет, 100 тысяч – за 50 лет, 150 тысяч – за 60 лет, 250 тысяч рублей – за 70 лет в браке.

Выплата будет предоставляться одному из супругов в год юбилея после подачи заявления в органы соцзащиты или через портал "Госуслуги". Для пар, которые прожили вместе 50 и более лет, выплата будет назначаться в беззаявительном порядке, на основании данных ЗАГС.

Панеш назвал поощрение долгих браков инвестицией в демографию. У молодых граждан будет формироваться более позитивный образ семьи, когда они увидят, что государство уважает и поддерживает пары, прошедшие через десятилетия вместе.

Ранее председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов назвал постепенное снижение возраста вступления в брак государственной и общенациональной задачей.

Он добавил, что постоянное расширение возраста молодежи может привести к тому, что россияне не будут спешить заводить семью. Это, в свою очередь, плохо повлияет на демографическую ситуацию.

В ответ на это в Госдуме заявили, что снижение возраста вступления в брак может лишить россиян детства и возможности быть образованными. При этом необразованные родители воспитывают таких же необразованных дочерей и сыновей, как и они, отметили депутаты.

Демографы предложили снижать возраст вступления в брак в России

Читайте также


политикаобщество

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика