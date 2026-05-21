Среди государств – членов ООН наблюдается усталость от "назойливо навязанной" украинской тематики. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Алимова.

"Это происходит и в Нью-Йорке, и на площадке Генассамблеи, и в Совете Безопасности, и на других площадках ООН, которые занимаются конкретными темами, имеют специфические мандаты", – рассказал дипломат.

Украинская тематика может навязываться на каждой из этих площадок "по любому поводу". Это вызывает все большее непонимание со стороны членов ООН, отметил Алимов.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что переговорный процесс по мирному урегулированию украинского конфликта в настоящий момент находится в тупике.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал высокого представителя генсека ООН по Альянсу цивилизаций (АЦ) Мигеля Моратиноса отреагировать на гонения Киева на каноническую православную церковь на Украине.