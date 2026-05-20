Дебаты "Школы районных лидеров" с участием 140 молодых парламентариев прошли в Москве

Фото: Ольга Нуромская

Два этапа дебатов "Школы районных лидеров" Молодежного парламента Москвы прошли в столице 19 и 20 мая. Команды из восьми административных округов соревновались в умении публично отстаивать позицию по актуальным вопросам развития города. Всего в дебатах участвовали более 140 молодых парламентариев.

В качестве экспертов выступили советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналист, сторонник партии "Единая Россия" Олег Леонов, директор "Городского центра профессионального и карьерного развития" города Москвы, член партии "Единая Россия" Евгений Андриенко, военный врач, заместитель начальника филиала военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко, сторонник партии "Единая Россия" Дмитрий Назаров, а также специалисты в сфере образования.

Молодежный парламент Москвы – масштабный проект, позволяющий молодым людям включаться в общественную и политическую жизнь и реализовывать первые социальные инициативы. По словам Андриенко, только за прошлый год парламентарии организовали более 8 тысяч мероприятий. В повестке – забота о старшем поколении, сбор гуманитарной помощи участникам СВО и жителям исторических регионов, письма поддержки бойцам.

"Молодежный парламент Москвы насчитывает более 2,3 тысячи участников – неравнодушных и ответственных молодых людей, готовых не словом, а делом внести свой вклад в развитие города. Всего в столице действует 132 молодежные палаты", – рассказал он.

Флагманский проект Центра молодежного парламентаризма – "Школа районных лидеров", которая готовит начинающих активистов к работе с жителями, общественными объединениями и местными властями. Как сообщил Назаров, в этом году участниками "Школы" стали 300 человек, а нынешний сезон станет самым продолжительным за всю историю программы.

Обучение включает модули "Политика" и "Медиа", а также практические тренинги – дебаты и командные обсуждения инициатив. Для слушателей проводят встречи с представителями управ, префектур и депутатами.

К формированию обучающих программ подключаются политические деятели и научное сообщество. Леонов отметил, что преподаватели факультета права НИУ ВШЭ в 2025 году запустили проект "Правовая грамотность", где молодым парламентариям рассказывают о юридической сфере и законотворчестве.

"Отдельное направление – "Школа ораторов" – учит основам публичных выступлений и помогает уверенно доносить свои идеи, аргументированно отстаивать позицию и жечь глаголом", – добавил он.

