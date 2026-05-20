Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 18:56

В мире

Британская радиостанция по ошибке объявила о смерти Карла III

Фото: ТАСС/ЕРА/Robert Ghement

Британская радиостанция Radio Caroline ошибочно выпустила в эфир новость о смерти короля Великобритании Карла III, сообщила газета The Independent.

После выхода в эфир информации, которая не соответствовала действительности, радиостанция прекратила вещание на 15 минут. Затем ведущие вернулись и принесли извинения.

Они указали, что это случилось из-за "ошибки компьютера". На радио есть программа, заранее записанная на случай смерти монарха, которая была выпущена в эфир случайно. Руководитель Radio Caroline Питер Мур в социальных сетях также извинился за эту ошибку перед Карлом III и всеми слушателями.

Ранее Карл III во время госвизита в США пошутил о реконструкции Белого дома, напомнив о пожаре в 1814 году. Он обратил внимание, что восточное крыло резиденции было полностью снесено для строительства бального зала, а затем с иронией отметил, что британцы предприняли свою небольшую попытку перепланировки здания в 1814 году.

Новости мира: король Великобритании Карл III лишил брата последних монарших титулов

Читайте также


за рубежом

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика