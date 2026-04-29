Карл III пошутил о реконструкции Белого дома, вспомнив пожар в 1814 году

Король Великобритании Карл III во время госвизита в США пошутил о реконструкции Белого дома, напомнив о пожаре в 1814 году. Его слова передает RT.

Монарх обратил внимание, что восточное крыло резиденции было полностью снесено для строительства бального зала, и с иронией отметил, что британцы предприняли свою небольшую попытку перепланировки Белого дома в 1814 году.

Тогда в ходе англо-американской войны британский десант оккупировал Вашингтон и сжег в том числе Белый дом.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп нарушил протокол, похлопав Карла III по плечу. Он сделал это, несмотря на то что инициировать физический контакт с членом королевской семьи запрещено.

При этом эксперт по языку тела Джуди Джеймс подчеркнула, что прикосновение выглядело как политический жест.