Столичные заказчики провели свыше 36 тысяч котировочных сессий на портале поставщиков

Столичные заказчики за первый квартал 2026 года провели на портале поставщиков свыше 36 000 котировочных сессий, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

В среднем на один контракт претендовали 7 бизнесменов. Благодаря высокой конкуренции удалось достичь среднего снижения цены на 14%. Наиболее востребованными оказались категории строительных товаров, хозяйственной и медицинской продукции – 3 600, 3 200 и 2 700 сделок соответственно.

"Котировочные сессии – удобный формат закупок для всех участников: предприниматели получают доступ к большему числу заказов, что дает им возможность масштабировать свой бизнес, а заказчикам такой формат позволяет экономить бюджетные средства", – сказала Багреева.

Котировочная сессия, которая представляет собой мини-аукцион, может продолжаться 3, 6 или 24 часа. Участники последовательно снижают начальную максимальную цену контракта, а побеждает тот, кто предложит наименьшую стоимость.

"Участвовать в котировочных сессиях на портале поставщиков могут предприниматели из всех регионов России", – добавил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, в число наиболее активных регионов-поставщиков вошли Москва, Московская и Ростовская области, Санкт-Петербург и Краснодарский край. На них пришлось 27 000 контрактов, то есть 75% от общего количества.

Ранее стало известно, что в Москве доля контрактов со сроком исполнения 2–3 года в общем объеме закупок увеличилась с 20 до 27% в 2025 году. С помощью таких контрактов государственные и муниципальные компании могут рассчитать закупки на длительный срок, правильно распределить средства и получать товары и услуги непрерывно в течение 2–3 лет.

