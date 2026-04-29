29 апреля, 10:29

Экономика

Столичные заказчики провели свыше 36 тысяч котировочных сессий на портале поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные заказчики за первый квартал 2026 года провели на портале поставщиков свыше 36 000 котировочных сессий, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

В среднем на один контракт претендовали 7 бизнесменов. Благодаря высокой конкуренции удалось достичь среднего снижения цены на 14%. Наиболее востребованными оказались категории строительных товаров, хозяйственной и медицинской продукции – 3 600, 3 200 и 2 700 сделок соответственно.

"Котировочные сессии – удобный формат закупок для всех участников: предприниматели получают доступ к большему числу заказов, что дает им возможность масштабировать свой бизнес, а заказчикам такой формат позволяет экономить бюджетные средства", – сказала Багреева.

Котировочная сессия, которая представляет собой мини-аукцион, может продолжаться 3, 6 или 24 часа. Участники последовательно снижают начальную максимальную цену контракта, а побеждает тот, кто предложит наименьшую стоимость.

"Участвовать в котировочных сессиях на портале поставщиков могут предприниматели из всех регионов России", – добавил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, в число наиболее активных регионов-поставщиков вошли Москва, Московская и Ростовская области, Санкт-Петербург и Краснодарский край. На них пришлось 27 000 контрактов, то есть 75% от общего количества.

Ранее стало известно, что в Москве доля контрактов со сроком исполнения 2–3 года в общем объеме закупок увеличилась с 20 до 27% в 2025 году. С помощью таких контрактов государственные и муниципальные компании могут рассчитать закупки на длительный срок, правильно распределить средства и получать товары и услуги непрерывно в течение 2–3 лет.

Читайте также


Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

