Умер начальник отдела управления ветеринарии Новосибирской области Сергей Тур

Ушел из жизни начальник отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий управления ветеринарии Новосибирской области Сергей Тур. Об этом ТАСС заявил начальник регионального центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

Собеседник агентства выразил соболезнования родным и близким. Он уточнил, что точную причину смерти выяснят органы дознания.

По информации издания "НГС. Новости", Тур скончался после выхода на больничный. У него отказало сердце.

Тур занимал ключевой пост в системе областного ветнадзора. Его отдел занимался организацией карантинных и противоэпизоотических мероприятий, что является важным в условиях угрозы распространения африканской чумы свиней и других опасных заболеваний скота.