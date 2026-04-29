Новости

Новости

29 апреля, 14:01

Транспорт

Конкурс костюмов пройдет в рамках Весеннего велофестиваля

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Традиционный конкурс костюмов пройдет в рамках Весеннего велофестиваля. Об этом сообщает Дептранс Москвы в мессенджере MAX.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, мероприятие состоится 24 мая и станет первым в этом году.

"По традиции организуем конкурс костюмов. Приглашаем присоединиться всех желающих", – добавил Ликсутов.

Темой этого года стало "Единство народов России". Участникам предстоит придумать костюм для себя, а также украсить велосипед. Далее нужно сделать фото в образе и опубликовать его с хештегом #Велоперсонаж2026 до 12 мая включительно.

Отмечается, что самые креативные авторы получат шанс выиграть велосипед и другие ценные подарки от партнеров велофестиваля.

Ранее в столице открылась регистрация на Весенний велофестиваль. Маршрут протянется от проспекта Академика Сахарова и пройдет по Садовому кольцу.

При регистрации необходимо выбрать время старта заезда: 13:00, 14:00 или 15:00. После участникам выдадут номер, который можно распечатать и прикрепить к костюму или велосипеду. Москвичам рекомендовали использовать велошлем, перчатки, защиту для локтей и коленей для безопасности.

Москвич показал, как тренируется на велосипеде в столичном парке "Яуза"

Главное

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

