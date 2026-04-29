Традиционный конкурс костюмов пройдет в рамках Весеннего велофестиваля. Об этом сообщает Дептранс Москвы в мессенджере MAX.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, мероприятие состоится 24 мая и станет первым в этом году.

"По традиции организуем конкурс костюмов. Приглашаем присоединиться всех желающих", – добавил Ликсутов.

Темой этого года стало "Единство народов России". Участникам предстоит придумать костюм для себя, а также украсить велосипед. Далее нужно сделать фото в образе и опубликовать его с хештегом #Велоперсонаж2026 до 12 мая включительно.

Отмечается, что самые креативные авторы получат шанс выиграть велосипед и другие ценные подарки от партнеров велофестиваля.

Ранее в столице открылась регистрация на Весенний велофестиваль. Маршрут протянется от проспекта Академика Сахарова и пройдет по Садовому кольцу.

При регистрации необходимо выбрать время старта заезда: 13:00, 14:00 или 15:00. После участникам выдадут номер, который можно распечатать и прикрепить к костюму или велосипеду. Москвичам рекомендовали использовать велошлем, перчатки, защиту для локтей и коленей для безопасности.

