В Зеленограде возбудили дело после гибели мальчика, попавшего в щетку трактора

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следователи завели уголовное дело после гибели 12-летнего мальчика, запрыгнувшего на щетку работающего снегоуборочного трактора. Об этом сообщает канал ГСУ СК России по Москве в MAX.

"Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", – говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в Зеленограде в среду, 29 апреля. По данным Госавтоинспекции, подросток запрыгнул на щетку уборочного трактора, который чистил проезжую часть. Мальчика затянуло под вращающуюся насадку, от полученных травм он скончался.

