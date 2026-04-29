Новости

Новости

29 апреля, 13:06

Происшествия

В Зеленограде возбудили дело после гибели мальчика, попавшего в щетку трактора

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следователи завели уголовное дело после гибели 12-летнего мальчика, запрыгнувшего на щетку работающего снегоуборочного трактора. Об этом сообщает канал ГСУ СК России по Москве в MAX.

"Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", – говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в Зеленограде в среду, 29 апреля. По данным Госавтоинспекции, подросток запрыгнул на щетку уборочного трактора, который чистил проезжую часть. Мальчика затянуло под вращающуюся насадку, от полученных травм он скончался.

Ранее на Базовской улице автобус сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался. На месте ЧП работала оперативно-следственная группа, обстоятельства инцидента предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

