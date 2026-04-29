Москвичам пообещали теплую и сухую погоду 2 и 3 мая

Теплая и сухая погода ожидается в Москве в предстоящие выходные, 2–3 мая. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Уже (в пятницу. – Прим. ред.) 1 мая в столице начнется смена атмосферных процессов. Хотя ночи еще будут прохладными", – сказала синоптик.

Ночью 1-го числа в городе будет не выше 2 градусов тепла, а в Подмосковье не исключены заморозки до минус 1 градуса. Днем столбики термометров начнут повышаться до уровня 9 градусов тепла.

При этом 2 мая воздух прогреется до 13–15 градусов тепла, то есть температура начнет возвращаться к своей климатической норме, уверена Позднякова. Затем 3 мая ожидается переменная облачность, но без осадков. Ночью будет от плюс 4 до плюс 6 градусов, а днем – около 17 градусов тепла.

"Хотя и эти значения еще на пару градусов ниже климатической нормы", – добавила эксперт.

Ранее Позднякова сообщала, что температура вернется к норме в понедельник, 4 мая. В этот день столбики термометров могут подняться до 20 градусов.

С начала апреля в Москве уже выпало свыше 227% от месячной нормы осадков. Суммарное количество осадков на метеостанции ВДНХ составило 84 миллиметра.

