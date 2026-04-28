Почти 230% месячной нормы осадков выпало в Москве в апреле

В Москве с начала апреля выпало более 227% месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Суммарное количество осадков на главной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ, составило 84 миллиметра.

"Таким образом, нынешний апрель может войти в тройку самых влажных, которая пока представлена в метеорологической летописи 1903, 1986 и 2021 годами", – отметили в Гидрометцентре.

За минувшие сутки на главной метеостанции выпало 33,8 миллиметра осадков в водном эквиваленте, что является рекордом для 27 апреля. При этом больше всего осадков выпало на севере Подмосковья.

В частности, в Дмитрове выпало 19 миллиметров осадков. При этом высота временного снежного покрова накануне утром составляла 15 сантиметров, а к утру 28 апреля увеличилась до 23.

Ранее стало известно, что в столице установлен суточный рекорд высоты снежного покрова для 28 апреля. На метеостанции ВДНХ высота сугробов достигла 10 сантиметров. В подмосковном Клину высота снега составила 16 сантиметров.

Непогода привела к падению более 110 деревьев, повреждению автомобилей, образованию заторов и в некоторых случаях к травмам людей. Городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды.