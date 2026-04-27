27 апреля, 14:07

Город

Сильный ветер повалил свыше 110 деревьев в Москве

Фото: Москва 24

Сильный ветер, который пришел в Москву 27 апреля, повалил свыше 110 деревьев. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Поврежденные машины, пробки, где-то встают трамваи, а в редких случаях – пострадали люди. Это не шутки, стихия реально разбушевалась", – говорится в публикации.

Горожанам рекомендовали информировать управляющую компанию или ГБУ "Жилищник" о случаях падения деревьев или их опасного наклона, так как они представляют зону повышенной опасности.

На данный момент в Москве продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, которая, по прогнозам, сохранится до конца 27 апреля. На фоне сильного ветра и мокрого снега было принято решение о введении в столице оранжевого уровня погодной опасности.

При этом в ночь на понедельник в столице выпало 16 миллиметров осадков, что выше суточного рекорда, зафиксированного в 1880 году. Тогда в Москве выпало 14,7 миллиметра осадков.

