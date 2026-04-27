27 апреля, 08:10

Общество

Оранжевый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за гололедицы и ветра

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве 27 апреля. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Погодная опасность из-за снега и обледенения будет действовать до 21:00. В течение суток местами ожидаются сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, осадки в виде мокрого снега, а также гололедица на дорогах. Предупреждение о сильном западном ветре, скорость которого в порывах может достигнуть 23 метров в секунду, будет действовать с 09:00 27 апреля до 03:00 следующего дня.

Кроме того, в Подмосковье ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Предупреждение там будет действовать с 09:00 27 апреля до 03:00 28-го числа. Кроме того, до указанного времени будет актуально предостережение о налипании мокрого снега на проводах и деревьях.

При этом желтый уровень опасности, введенный ранее, сохранится в Московском регионе вплоть до 21:00 28 апреля.

В связи с непогодой вылет некоторых рейсов в аэропорту Внуково отложен. Пассажиры ждут улучшения метеоусловий в терминале.

Кроме того, в Москве возможны локальные корректировки в движении трамваев, пассажиров призвали следить за объявлениями водителей.

Осадки накрыли центральные районы Москвы

