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11 июня, 17:35

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Аналитик Бархота: отсутствие Набиуллиной на публике может говорить о ее скорой отставке

Аналитик предположил, что Набиуллина может покинуть пост главы ЦБ

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Долгое отсутствие главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной на публике и затянувшийся больничный могут быть сигналом о скорых переменах в ее карьере. Об этом в беседе с изданием "Абзац" заявил финансовый эксперт Андрей Бархота.

Аналитик не исключил, что причина отказа Набиуллиной от публичных выступлений действительно кроется в состоянии здоровья, однако вероятен и сценарий подготовки к добровольной отставке.

"Гипотеза о скорой отставке имеет под собой почву. С точки зрения политики Банка России глава сделала все, что могла, для удержания ситуации, но есть вещи, на которые она повлиять не может, и на нее идут удары со всех сторон", – сказал собеседник издания.

По его мнению, вариант, что Набиуллина действительно заболела, возможен, "но что-то подсказывает, что таких случаев, как сейчас, никогда не было". Эксперт также напомнил, что до окончания полномочий главы ЦБ осталось меньше года, и, вероятно, она уже думает об их досрочном сложении.

"Это видится компромиссным решением: все хорошее уже реализовано, а дальше будет сложнее, и пора думать о преемниках", – добавил Бархота.

В начале июня Набиуллина пропала из списка заявленных спикеров на ПМЭФ. Позже выяснилось, что она находится на больничном.

Глава регулятора также не смогла принять участие в конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка, которая прошла 9 июня. При этом в Кремле призвали не строить теории заговора вокруг больничного Набиуллиной.

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