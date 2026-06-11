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11 июня, 13:16

Экономика

Песков призвал не строить теории заговора вокруг больничного Набиуллиной

Фото: kremlin.ru

Больничный главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной "не должен быть поводом для теорий заговора". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать длительный больничный Набиуллиной, он сказал, что не считает правильным форматом обсуждать здоровье.

"Мы желаем ей (Набиуллиной. – Прим. ред.) скорейшего выздоровления и надеемся, что все абсолютно хорошо. Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для, знаете, каких-то теорий заговора", – сказал пресс-секретарь российского лидера.

Говоря о планах Евросоюза расширить санкции против банков, Песков подчеркнул, что ограничения не мешают развиваться, получать большую прибыль и поддерживать максимально высокие рейтинги надежности.

Более того, несмотря на определенные трудности и тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью или торможением, ситуация в российском банковском секторе является стабильной и контролируемой. Об этом неоднократно говорил российский мегарегулятор, "который достаточно внимательно следит за ситуацией и принимает необходимые меры", добавил представитель Кремля.

В начале июня Набиуллина пропала из списка заявленных спикеров в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором она всегда выступала. Позже выяснилось, что она находится на больничном.

В связи с этим председатель Центробанка также не смогла принять участие в конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка, которая прошла 9 июня.

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