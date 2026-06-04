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04 июня, 10:23

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Депутат Макаров: Набиуллина не смогла участвовать в ПМЭФ по объективным причинам

В ГД рассказали, почему Набиуллина не смогла участвовать в сессии на ПМЭФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина не смогла участвовать в макросессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) по объективным причинам, заявил модератор сессии, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Также парламентарий попросил других участников сессии, министра финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Решетникова и замруководителя администрации президента России Максима Орешкина не винить во всем ключевую ставку.

"Мы сегодня чисто в мужском составе <...> Я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствие Эльвиры Сахипзадовны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка", – цитирует Макарова РИА Новости.

В самом ЦБ позднее заявили ТАСС, что Набиуллина находится на больничном.

О том, что глава регулятора пропала из списка заявленных спикеров в рамках деловой программы, стало известно 3 июня. Набиуллина всегда выступала на макросессии в первый день ПМЭФ, за последние 10 лет она не участвовала в ней лишь в 2020-м, поскольку в этот год форум не проводили из-за коронавируса.

Мероприятие продлится до 6 июня. В этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В рамках ПМЭФ-2026 запланировано более 150 сессий, объединенных по тематическим направлениям.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
экономика

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