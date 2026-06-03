Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пропала из списка спикеров на ПМЭФ

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина пропала из списка спикеров, которые были заявлены в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В частности, Набиуллиной нет в списке участников сессии "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности", которая состоится 4 июня. На конференцию заявлены заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, глава Минэкономразвития России Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.

Модерировать сессию будет председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Набиуллина всегда выступала на макросессии в первый день ПМЭФ. За последние 10 лет она не участвовала в конференции лишь в 2020-м, поскольку в этот год форум не проводили из-за пандемии коронавируса.

В свою очередь, источник, близкий к одной из госкорпораций, сообщил "Ведомостям", что Набиуллина не примет участие в деловой программе ПМЭФ в связи со смертью советника председателя ЦБ Алексея Можина. Глава Банка России планирует посетить его похороны.

ПМЭФ продлится до 6 июня. В этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Ожидается, что 5 июня Владимир Путин выступит с большой речью на пленарном заседании ПМЭФ. Также планируются доклады от представителей Танзании, Узбекистана, КНР и Саудовской Аравии.

