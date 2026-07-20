SHOT: более 10 российских туристов отравились в отеле в Аланье

Фото: МАХ/"SHOT ПРОВЕРКА"

Более 10 российских туристов, в том числе дети, пострадали от массового отравления в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT ПРОВЕРКА.

Как рассказала одна из отдыхающих, у ее мужа и ребенка началась рвота, которая продолжалась всю ночь. К полудню мальчик не мог встать на ноги. Врачи диагностировали бактериальную инфекцию. По словам женщины, постояльцев увозят в больницу уже в девятый раз.

По мнению семьи, причиной мог стать бассейн, где ребенок постоянно нырял. Другие гости жалуются на тараканов, грязную посуду, проблемы с электрикой, сантехникой и дверьми в номера. Один из туристов обнаружил на кроватях червей сразу после заселения.

Отель открылся после реновации 15 июня. Неделя проживания на двоих по системе "все включено" стоит от 108 до 266 тысяч рублей без перелета.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что массовых отравлений россиян в отелях Египта не зафиксировано, а отдельные случаи обращений сами по себе не свидетельствуют о наличии системной проблемы. В РСТ также добавили, что причины недомогания могут быть различными и требуют оценки специалистов.