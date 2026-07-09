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09 июля, 17:50

Туризм

В РСТ заявили, что массовых отравлений россиян в отелях Египта не зафиксировано

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Туроператоры не зафиксировали массовых обращений россиян из-за отравлений в отелях Египта. Об этом сообщается в телеграм-канале Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Отдельные случаи обращений туристов за медицинской помощью во время отдыха могут происходить в любой стране и сами по себе не свидетельствуют о наличии системной проблемы", – говорится в сообщении.

В РСТ также добавили, что причины недомогания могут быть различными и требуют оценки специалистов. В случае если у туроператоров или страховых компаний появляется информация о рисках, путешественники оперативно получают рекомендации.

Самим туристам следует использовать бутилированную воду для питья, регулярно мыть руки и пользоваться антисептиками, тщательно мыть фрукты и овощи, а также соблюдать общие правила личной гигиены.

В мае Роспотребнадзор послал запрос в Минздрав Египта и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) после появления информации о массовом отравлении россиян в отеле Xanadu Makadi Bay. Вместе с тем генконсульство России в Хургаде заявляло, что не получало данных об отравлении граждан РФ в египетской гостинице.

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