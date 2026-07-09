Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 16:54

Город

Медведи Вася и Фаня из Московского зоопарка временно сменили место жительства

Фото: МАХ/"Московский зоопарк"

Гималайские медведи Вася и Фаня из Московского зоопарка временно сменили место жительства. Вася переехал в Калининградский зоопарк, а Фаня – в зоосад в Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, сообщила пресс-служба столичного зоопарка.

"Гималайские медведи жили раздельно каждый в своем вольере и не пересекались друг с другом, так как это одиночные животные. Поэтому не нужно волноваться, что Вася и Фаня едут порознь. На новом месте у них будут комфортные условия содержания, где они так же будут окружены заботой и вниманием", – сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

После переезда в вольерах медведей начался масштабный ремонт. Камеры оттуда перенесли в вольер капибар, чтобы дать посетителям дополнительный обзор. После проведения необходимых работ Васю и Фаню планируют вернуть в зоосад столицы. Окончательное решение о сроках возвращения будет принято позже.

В конце 2022 года трое истощенных медведей – Вася, Бефана и еще одна самка Бабуля – поступили в Москву после изъятия у контрабандистов. Животные содержались в тесных клетках в несоответствующих условиях. Бабулю разместили в экспозиции Московского зоопарка "Остров зверей", а Вася и Бефана обосновались рядом с павильоном "Фауна Китая".

Тем временем капибара Манюня вновь ждет пополнения. Животное прошло ультразвуковое исследование, результаты которого специалисты показали во время видеотрансляций. Сотрудники столичного зоосада выразили надежду, что беременность пройдет благополучно и малыши появятся на свет здоровыми.

В Московском зоопарке родилась альпака с необычным окрасом

Читайте также


животныегород

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика