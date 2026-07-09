Фото: МАХ/"Московский зоопарк"

Гималайские медведи Вася и Фаня из Московского зоопарка временно сменили место жительства. Вася переехал в Калининградский зоопарк, а Фаня – в зоосад в Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, сообщила пресс-служба столичного зоопарка.

"Гималайские медведи жили раздельно каждый в своем вольере и не пересекались друг с другом, так как это одиночные животные. Поэтому не нужно волноваться, что Вася и Фаня едут порознь. На новом месте у них будут комфортные условия содержания, где они так же будут окружены заботой и вниманием", – сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

После переезда в вольерах медведей начался масштабный ремонт. Камеры оттуда перенесли в вольер капибар, чтобы дать посетителям дополнительный обзор. После проведения необходимых работ Васю и Фаню планируют вернуть в зоосад столицы. Окончательное решение о сроках возвращения будет принято позже.

В конце 2022 года трое истощенных медведей – Вася, Бефана и еще одна самка Бабуля – поступили в Москву после изъятия у контрабандистов. Животные содержались в тесных клетках в несоответствующих условиях. Бабулю разместили в экспозиции Московского зоопарка "Остров зверей", а Вася и Бефана обосновались рядом с павильоном "Фауна Китая".

Тем временем капибара Манюня вновь ждет пополнения. Животное прошло ультразвуковое исследование, результаты которого специалисты показали во время видеотрансляций. Сотрудники столичного зоосада выразили надежду, что беременность пройдет благополучно и малыши появятся на свет здоровыми.