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07 июля, 14:38

Город

У манула Тимофея из Московского зоопарка появились три невесты

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Три претендентки на создание пары появились у манула Тимофея из Московского зоопарка. Об этом рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

"Хочу вам рассказать небольшой секрет: мы получили три фотографии трех претенденток на его "лапу и сердце", – заявила она.

Тем не менее пока нет никаких гарантий их успешного соединения. Ведь нужно проверить состояние здоровья каждой.

"И даже после этого, после того, как мы выберем пару, это тоже не гарантирует, что Тимофей и данная леди будут счастливы", – заключила Акулова.

Она добавила, что когда пара соединится, то от посетителей их скроют, чтобы не мешать. Животные будут находиться в отдельном вольере, там установят видеонаблюдение.

Невесту Тимофею ищут уже довольно долго. Ранее отказ пришел из зоосада SpaycificZoo на северо-западе Франции. Как объяснили представители парка, все живущие там самки являются носителями кошачьего герпеса и не должны контактировать с другими представителями вида.

Позднее Зооботанический парк Хигасияма города Нагоя в Япониитоже заявил, что не сможет направить невесту для Тимофея в Москву. Как пояснили представители зоосада кошки, которые есть в японском зоопарке, уже арендованы. Кроме того, одна из манулов по имени Хани уже "очень пожилая".

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