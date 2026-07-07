X5 возобновил продажи продукции Великолукского мясокомбината после проверки

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Ретейлер X5, управляющий сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", вернул на полки продукцию Великолукского мясокомбината после проведения проверки. Лабораторные исследования не подтвердили наличие в товарах опасных добавок, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В X5 заявили, что официальных писем от Роспотребнадзора о продукции Великолукского мясокомбината в торговые сети не поступало. При этом компания самостоятельно направила товары на лабораторные исследования и временно приостановила их продажу до получения результатов.

"Мы запросили необходимые документы о продукции и провели дополнительную проверку производителя. Нарушений обнаружено не было, поэтому мы продолжим реализацию продукции партнера в наших сетях", – сообщили в пресс-службе ритейлера.

Ранее торговая сеть Х5 временно приостановила продажу продукции Великолукского мясокомбината из-за информации об обнаружении Роспотребнадзором микробной трансглютаминазы (мясного клея. – Прим. ред.) в сосисках и сардельках. Данная добавка запрещена на территории ЕАЭС. Однако на комбинате заявили, что не используют и не закупают эту добавку, а в Х5 отправили образцы на лабораторное исследование.