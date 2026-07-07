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07 июля, 15:49

Культура

Народную артистку России Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Народную артистку России Екатерину Жемчужную похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища в Москве.

Прощание состоялось в Московском музыкально-драматическом цыганском театре "Ромэн", где актриса служила более 60 лет. Траурную церемонию посетили родные, коллеги и поклонники.

В фойе театра был установлен портрет актрисы с букетом гвоздик. Венки прислали Минкультуры РФ, ГИТИС и другие учреждения культуры. Телеграммы с соболезнованиями направили Сергей Собянин, народный артист РСФСР Никита Михалков и ректор ГИТИСа Григорий Заславский и другие.

Жемчужная скончалась 4 июля в возрасте 82 лет. Причиной смерти стала тромбоэмболия.

Актриса родилась в 1944 году в городе Щекино Тульской области. После учебы в ГИТИСе режиссер Семен Баркан пригласил ее в постоянную труппу театра "Ромэн".

Кроме того, она снималась в кино. В ее фильмографии более 20 проектов, в том числе "Карнавал", "Вечный зов", "Цыганское счастье" и другие. Деятельность актрисы отмечена государственными наградами – орденом Дружбы и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная

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