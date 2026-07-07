Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РФ Жемчужной

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Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РФ Екатерины Жемчужной. Мэр Москвы отметил, что она создала десятки женских образов, покоривших зрителей.

"Обладая огромным драматическим музыкальным талантом и неподражаемым обаянием, Екатерина Андреевна Жемчужная создала десятки незабываемых женских образов – ярких, выразительных, глубоких. Цыганские романсы в ее исполнении покорили, слушали, и (они. – Прим. ред.) стали украшением нашей национальной культуры", – говорится в телеграмме Собянина, которую зачитали в ходе церемонии прощания.

Мэр отметил, что она внесла большой вклад в отечественное искусство и была легендарной актрисой театра "Ромэн". Собянин также заявил, что память о Жемчужной навсегда останется в сердцах ее коллег, друзей и поклонников. Также он попросил передать слова поддержки и искреннего сочувствия родным и близким артистки.

Церемония прощания с народной артисткой России проходит в Московском музыкально-драматическом цыганском театре "Ромэн". Там она служила более 60 лет.

В здание приходят родные, коллеги и поклонники актрисы. Люди несут цветы, чтобы почтить ее память. В фойе театра размещен портрет Жемчужной с букетом гвоздик, а на сцене – гроб, окруженный венками. Их прислали, в частности, Министерство культуры, ГИТИС и другие учреждения культуры.

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Перед погребением состоится отпевание.

Жемчужная скончалась 3 июля на 83-м году жизни. Причиной смерти артистки стала тромбоэмболия. На ее счету свыше 20 кинопроектов, в том числе "Карнавал", "Вечный зов", "Цыганское счастье", "Чардаш Монти" и "Цыганка Аза".

Ее деятельность была отмечена государственными наградами, в том числе орденом Дружбы и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.