Актрису Екатерину Жемчужную похоронят 7 июля на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Михаил Жбанков

Похороны артистки Екатерины Жемчужной пройдут 7 июля на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на худрука театра "Ромэн", артиста Николая Сергиенко.

Перед этим, в этот же день, в здании театра состоится церемония прощания. Проводы артистки пройдут ориентировочно в 10–11 часов. Также Жемчужную отпоют в православной церкви.

Актриса скончалась 3 июля на 83-м году жизни. Причиной смерти Жемчужной стала тромбоэмболия. В ее активе – свыше 20 кинопроектов, в том числе "Карнавал", "Вечный зов", "Цыганское счастье", "Чардаш Монти" и "Цыганка Аза".

Деятельность актрисы была отмечена государственными наградами, включая орден Дружбы и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

