Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 16:47

Происшествия

Площадь пожара на заводе в Ставрополе возросла до 5 тысяч квадратных метров

Фото: MAX/"МЧС Ставрополья"

Площадь пожара на территории бывшего завода в Ставрополе выросла до 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Также частично обрушилась кровля здания. По данным ведомства, ликвидация возгорания осложняется высокой температурой и конструктивными особенностями здания.

Склад лакокрасочных материалов загорелся в Ставрополе днем 4 июля. Площадь пожара изначально составляла 1 000 квадратных метров, однако затем она выросла до 3 500 "квадратов".

К тушению огня привлечены вертолет Ми-8 с водосливным устройством, а также аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц техники. Для мониторинга обстановки применяется беспилотная авиационная система.

До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно выбрались 150 человек. По предварительным данным, причиной возгорания стала разгерметизация газового баллона. На данный момент известно об одном пострадавшем.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика