Площадь пожара на заводе в Ставрополе возросла до 5 тысяч квадратных метров

Фото: MAX/"МЧС Ставрополья"

Площадь пожара на территории бывшего завода в Ставрополе выросла до 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Также частично обрушилась кровля здания. По данным ведомства, ликвидация возгорания осложняется высокой температурой и конструктивными особенностями здания.

Склад лакокрасочных материалов загорелся в Ставрополе днем 4 июля. Площадь пожара изначально составляла 1 000 квадратных метров, однако затем она выросла до 3 500 "квадратов".

К тушению огня привлечены вертолет Ми-8 с водосливным устройством, а также аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц техники. Для мониторинга обстановки применяется беспилотная авиационная система.

До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно выбрались 150 человек. По предварительным данным, причиной возгорания стала разгерметизация газового баллона. На данный момент известно об одном пострадавшем.

