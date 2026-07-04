Муниципальный депутат Шарипов проверил ход благоустройства района Восточное Дегунино

Фото: Андрей Дмытрив

Муниципальный депутат района Восточное Дегунино Эльдар Шарипов совместно с главой управы района Восточное Дегунино Фаридом Хисямовым и общественниками 4 июля осмотрел дворовые территории в квартале, прилегающем к корпусу школы № 1794, где в этом году проходят работы по благоустройству. Ранее в совет депутатов муниципального округа обратились местные жители, после чего состоялся обход.



"За последние годы в Восточном Дегунине привели в порядок десятки дворов, эта работа продолжается и сейчас. Как муниципальный депутат района Восточное Дегунино вместе с жителями провел инспекцию по территориям, где проходит модернизация. Речь идет о более чем десяти пространствах внутри кварталов жилой застройки, а также у образовательного корпуса № 1794 имени А. С. Чуфистова. Во время обхода выявили несколько недочетов, подрядчик устранит их в ближайшее время", – отметил Шарипов.

Как рассказал муниципальный депутат, на этот год в районе запланировано благоустройство 11 дворовых территорий, бульвара над технической зоной между корпусами 1 и 2 дома № 10 на Дубнинской улице и сквера у школы № 1794 имени А. С. Чуфистова. Завершить работы планируют к сентябрю.

Специалисты уже привели в порядок единое дворовое пространство домов № 73, корпусов 1–4 и корпуса 6 по Дубнинской улице и дома № 3 корпуса 1 и дома № 5 корпуса 3 на улице 800-летия Москвы: на детских площадках уложили новое покрытие, во внутриквартальных проездах и на тротуарах заменили асфальт, у подъездов установили современные скамейки, урны и контейнерные площадки.



В активной фазе находятся работы в жилом квартале близ корпуса № 12 школы № 1794. Здесь модернизируют шесть детских площадок. В них уложат резиновое основание, установят карусели, игровые комплексы, песочницы и качели. Новое оборудование, включая гимнастический комплекс и теннисный стол, установят на расположенных рядом четырех спортивных и двух тренажерных площадках. Помимо этого, комплексно обновят локацию для выгула собак, которую оснастят специализированными снарядами, например, лабиринтом и тоннелем.



В сквере у школы № 1794 укладывают дорожки, ремонтируют спортивную и детскую площадки. В ближайшее время здесь установят новые тренажеры, теннисные столы. Для юных жителей района установят игровой комплекс, качели, песочницу, батут и развивающий модуль. Помимо этого, на бульваре над технической зоной внутри жилой застройки по Дубнинской улице ремонтируют газонное покрытие, после чего в пешеходной зоне установят скамейки.



Работы в Восточном Дегунино – часть долгосрочной стратегии правительства Москвы по совершенствованию общественной инфраструктуры и улучшению качества жизни местных жителей, подчеркнул муниципальный депутат.



Как сообщалось ранее, всего в этом году планируют благоустроить более 3,5 тысячи различных пространств в разных районах. Помимо дворовых территорий – в их число вошло свыше двух тысяч объектов – специалисты также комплексно обновят около 570 улиц, в том числе несколько вылетных магистралей, и более 40 территорий, прилегающих к транспортным объектам.

Ранее работы по благоустройству завершились на месте промзоны Октябрьское поле в районе Щукино. Там появились столы для настольного тенниса, уличные тренажеры и спортивные площадки. Для спокойного отдыха сделали аллею со скамейками и лежаками.