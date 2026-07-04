Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 16:02

Город

Муниципальный депутат Шарипов проверил ход благоустройства района Восточное Дегунино

Фото: Андрей Дмытрив

Муниципальный депутат района Восточное Дегунино Эльдар Шарипов совместно с главой управы района Восточное Дегунино Фаридом Хисямовым и общественниками 4 июля осмотрел дворовые территории в квартале, прилегающем к корпусу школы № 1794, где в этом году проходят работы по благоустройству. Ранее в совет депутатов муниципального округа обратились местные жители, после чего состоялся обход.

"За последние годы в Восточном Дегунине привели в порядок десятки дворов, эта работа продолжается и сейчас. Как муниципальный депутат района Восточное Дегунино вместе с жителями провел инспекцию по территориям, где проходит модернизация. Речь идет о более чем десяти пространствах внутри кварталов жилой застройки, а также у образовательного корпуса № 1794 имени А. С. Чуфистова. Во время обхода выявили несколько недочетов, подрядчик устранит их в ближайшее время", – отметил Шарипов.

Как рассказал муниципальный депутат, на этот год в районе запланировано благоустройство 11 дворовых территорий, бульвара над технической зоной между корпусами 1 и 2 дома № 10 на Дубнинской улице и сквера у школы № 1794 имени А. С. Чуфистова. Завершить работы планируют к сентябрю.

Специалисты уже привели в порядок единое дворовое пространство домов № 73, корпусов 1–4 и корпуса 6 по Дубнинской улице и дома № 3 корпуса 1 и дома № 5 корпуса 3 на улице 800-летия Москвы: на детских площадках уложили новое покрытие, во внутриквартальных проездах и на тротуарах заменили асфальт, у подъездов установили современные скамейки, урны и контейнерные площадки.

В активной фазе находятся работы в жилом квартале близ корпуса № 12 школы № 1794. Здесь модернизируют шесть детских площадок. В них уложат резиновое основание, установят карусели, игровые комплексы, песочницы и качели. Новое оборудование, включая гимнастический комплекс и теннисный стол, установят на расположенных рядом четырех спортивных и двух тренажерных площадках. Помимо этого, комплексно обновят локацию для выгула собак, которую оснастят специализированными снарядами, например, лабиринтом и тоннелем.

В сквере у школы № 1794 укладывают дорожки, ремонтируют спортивную и детскую площадки. В ближайшее время здесь установят новые тренажеры, теннисные столы. Для юных жителей района установят игровой комплекс, качели, песочницу, батут и развивающий модуль. Помимо этого, на бульваре над технической зоной внутри жилой застройки по Дубнинской улице ремонтируют газонное покрытие, после чего в пешеходной зоне установят скамейки.

Работы в Восточном Дегунино – часть долгосрочной стратегии правительства Москвы по совершенствованию общественной инфраструктуры и улучшению качества жизни местных жителей, подчеркнул муниципальный депутат.

Как сообщалось ранее, всего в этом году планируют благоустроить более 3,5 тысячи различных пространств в разных районах. Помимо дворовых территорий – в их число вошло свыше двух тысяч объектов – специалисты также комплексно обновят около 570 улиц, в том числе несколько вылетных магистралей, и более 40 территорий, прилегающих к транспортным объектам.

Ранее работы по благоустройству завершились на месте промзоны Октябрьское поле в районе Щукино. Там появились столы для настольного тенниса, уличные тренажеры и спортивные площадки. Для спокойного отдыха сделали аллею со скамейками и лежаками.

Читайте также


городблагоустройство

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика