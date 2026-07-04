Склад с лакокрасочными материалами загорелся в Ставрополе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Склад лакокрасочных материалов загорелся в Ставрополе. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко в мессенджере MAX.

Площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров. На месте задействованы пожарные расчеты, спасатели и полиция. По предварительным данным, причина возгорания – разгерметизация газового баллона.

На данный момент известно об одном пострадавшем.

Ранее пожар произошел в посольстве Израиля в Москве. По данным СМИ, в здании на Большой Ордынке на площади 5 квадратных метров горела оргтехника. Спустя время возгорание ликвидировали, пострадавших нет.

