04 июля, 13:57Происшествия
Склад с лакокрасочными материалами загорелся в Ставрополе
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Склад лакокрасочных материалов загорелся в Ставрополе. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко в мессенджере MAX.
Площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров. На месте задействованы пожарные расчеты, спасатели и полиция. По предварительным данным, причина возгорания – разгерметизация газового баллона.
На данный момент известно об одном пострадавшем.
Ранее пожар произошел в посольстве Израиля в Москве. По данным СМИ, в здании на Большой Ордынке на площади 5 квадратных метров горела оргтехника. Спустя время возгорание ликвидировали, пострадавших нет.