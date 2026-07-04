Глава Россотрудничества сообщил о закрытии с 4 июля Русского дома в Кишиневе

Фото: moldova.rs.gov.ru

Русский дом в Кишиневе закрывается с 4 июля. Об этом сообщил глава Россотрудничества Игорь Чайка, его заявление размещено на сайте агентства.

После этого ведомство займется вопросом дальнейшего присутствия в Молдавии. При этом Чайка отметил, что российская сторона сохранит в посольстве в Молдавии своего представителя.

Кроме того, Москва не планирует приостанавливать отбор иностранных студентов на обучение в российских вузах по квотам кабмина РФ. В планах – организация мероприятий в области международного гуманитарного сотрудничества.

"Мы обязательно продолжим поддерживать возможность межкультурного диалога и взаимопонимания", – отметил Чайка.

Он также напомнил, что в конце прошлого года Молдавия сообщила о том, что не собирается продлевать на новый 5-летний срок российско-молдавское межправительственное соглашение об открытии культурных центров, которое было подписано в 1998 году. В связи с этим было принято решение закрыть Русский дом в Кишиневе.

Глава Россотрудничества добавил, что в течение долгого времени центр принимал всех тех, кто интересовался РФ. Чайка заявил, что время расставит все по своим местам. Он также уверен, что граждане Молдавии не потеряют интерес к русскому языку, культуре, образованию и науке.

"Они не забудут подвиги своих дедов и прадедов, завоевавших Победу в годы Великой Отечественной войны, и будут противостоять попыткам искажения уже не только нашей совместной истории, но и настоящего и будущего", – резюмировал глава Россотрудничества.

Ранее Чайка сообщил об открытии Русского дома в Дамаске, который был закрыт с декабря 2024 года. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече представителей Россотрудничества и сирийской стороны. Кроме того, стороны условились увеличить образовательные квоты.

Перед открытием представительства в Сирию направят техническую делегацию для оценки состояния Русского дома и согласования организационных вопросов с местными властями. После завершения этой работы Чайка прибудет в Дамаск для официального запуска центра.

