Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 11:03

Мэр Москвы

Собянин: за сутки отражена атака более 200 беспилотников на Московский регион

Фото: MAX/"Минобороны России"

Свыше 200 вражеских беспилотников пытались прорваться в воздушное пространство Московского региона в течение минувших суток. Подробностями пресечения атак Сергей Собянин поделился в своем канале в МАХ.

По словам градоначальника, большинство из них были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах. При этом 62 дрона удалось перехватить непосредственно на подлете к столице.

Очередная волна прилетов БПЛА в столичный регион со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась ночью 3 июля. Она продолжалась вплоть до раннего утра 4-го числа. Во всех случаях на местах падения фрагментов аппаратов работали экстренные службы.

На фоне угрозы аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на прием и отправку гражданских самолетов для обеспечения безопасности полетов. К настоящему моменту все авиагавани вернулись к штатной работе.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика