Собянин: за сутки отражена атака более 200 беспилотников на Московский регион

Фото: MAX/"Минобороны России"

Свыше 200 вражеских беспилотников пытались прорваться в воздушное пространство Московского региона в течение минувших суток. Подробностями пресечения атак Сергей Собянин поделился в своем канале в МАХ.

По словам градоначальника, большинство из них были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах. При этом 62 дрона удалось перехватить непосредственно на подлете к столице.

Очередная волна прилетов БПЛА в столичный регион со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась ночью 3 июля. Она продолжалась вплоть до раннего утра 4-го числа. Во всех случаях на местах падения фрагментов аппаратов работали экстренные службы.

На фоне угрозы аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на прием и отправку гражданских самолетов для обеспечения безопасности полетов. К настоящему моменту все авиагавани вернулись к штатной работе.