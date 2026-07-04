Все столичные аэропорты сняли ограничения на полеты

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в московских аэропортах Внуково и Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Незадолго до этого ограничения также были сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский. Таким образом, все столичные авиагавани вновь открыты на прием рейсов.

В Росавиации напомнили, что данные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. В настоящий момент аэропорты восстанавливают график полетов.

Меры безопасности вводились в московских аэропортах в связи с угрозой БПЛА. С полуночи над территорией столичного региона было уничтожено в общей сумме 16 вражеских беспилотников.