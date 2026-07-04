Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

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Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящий момент авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты также продолжают действовать в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Первые две авиагавани выполняют рейсы по согласованию с уполномоченными органами, тогда как Жуковский полностью закрыт на прием и отправку самолетов.

Меры безопасности ввели в столичных аэропортах на фоне очередной попытки атаки БПЛА на Москву. С полуночи на подлете к столице было уничтожено уже 16 беспилотников.