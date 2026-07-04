02:42Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 13 летевших на Москву беспилотников
Фото: министерство обороны РФ
Подразделения ПВО уничтожили еще семь беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Мэр столицы отметил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
Ранее силы ПВО сбили еще пять беспилотников, летевших на столицу. Всего с полуночи на подлете к Москве было ликвидировано уже 13 вражеских дронов.
На фоне угрозы БПЛА временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Первые две авиагавани выполняют рейсы по согласованию с уполномоченными органами, тогда как Жуковский полностью закрыт на прием и отправку самолетов.
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