Собянин сообщил об уничтожении уже 13 летевших на Москву беспилотников

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения ПВО уничтожили еще семь беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы отметил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Ранее силы ПВО сбили еще пять беспилотников, летевших на столицу. Всего с полуночи на подлете к Москве было ликвидировано уже 13 вражеских дронов.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Первые две авиагавани выполняют рейсы по согласованию с уполномоченными органами, тогда как Жуковский полностью закрыт на прием и отправку самолетов.