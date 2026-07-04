Путин поручил проанализировать степень вовлеченности союзников Украины

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Владимир Путин поручил проанализировать вовлеченность каждого союзника Киева к продолжению войны на Украине. Об этом он заявил на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск СВО.

"Должен быть продолжен и анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине. Должен быть проведен анализ вовлеченности каждого из них в реальные боевые действия – этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем", – отметил глава государства.

Путин добавил, что целью "мнимых европейских миротворцец" на самом деле является не мир, а продолжение войны с Россией "до последнего украинца". Заявления и практические действия европейцев только подтверждают предположения Москвы об их истинных намерениях.

Президент РФ также назвал руководство Украины лицедеями, поскольку они постоянно делают бравурные заявления о несуществующих успехах ВСУ.

"Поскольку эти лицедеи, они ничего другого по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили, но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров. Повторяю, это нам на руку", – заявил Путин.

Вместе с тем российский лидер допустил, что Украины попробует предпринять диверсионные вылазки. Он поручил военным быть к ним готовым.

В свою очередь, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину сообщил, что Украина попадает во всю большую зависимость от поставок западного вооружения вследствие ударов российских войск и истощения арсенала дальнобойного оружия.

Российские военные за прошедшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по связанным с ВСУ объектам. В результате были поражены предприятия ВПК противника, логистические центры, военные аэродромы и прочие военные объекты.

Кроме того, ударам подверглись площадки сборки, хранения и подготовки к запуску дронов дальнего действия, пункты временной дислокации вооруженных формирований противника и иностранных наемников.