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18 августа, 11:50

Город

Комплексный ремонт проведут на Новокуркинском шоссе на северо-западе Москвы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Новокуркинское шоссе комплексно отремонтируют на северо-западе Москвы. Там создадут комфортные условия для водителей и пешеходов, удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что шоссе пролегает от МКАД до Машкинского шоссе.

В рамках работ специалисты заменят асфальт на проезжей части и тротуарах общей площадью более 233 тысяч квадратных метров, установят свыше 180 фонарей с энергоэффективными светильниками, оснастят нерегулируемые пешеходные переходы опорами контрастного освещения, сделают два современных остановочных павильона с зарядными слотами и обустроят около 66 тысяч квадратных метров газона.

При выборе объектов для комплексного ремонта специалисты учитывают межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения и близость значимых объектов.

Ранее в центре столицы завершилось обновление Новодевичьей набережной. Работы прошли в рамках комплексного благоустройства четырех набережных. На проезжей части и тротуарах специалисты заменили покрытие общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Предыдущий раз асфальт здесь меняли в 2015 году.

Асфальт обновили в 23 переулках в центре Москвы

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