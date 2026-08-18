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18 августа, 11:22

Происшествия

Дрон с боезарядом прибило к пляжу в Севастополе

Фото: 123RF.com/likui0221

Беспилотник прибило к пляжу в районе Парка Победы в Севастополе. Предварительно, дрон с полным боезарядом, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

"Очевидно, что он (БПЛА. – Прим. ред.) был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь", – указал Развожаев.

По его словам, территория вокруг пляжа оцеплена, людей эвакуировали. Специалисты планируют подорвать аппарат на месте, соблюдая все необходимые меры безопасности.

Развожаев попросил жителей не пугаться, если они услышат громкий звук, и напомнил, что при обнаружении опасных предметов нужно немедленно звонить по номеру 112.

В ночь на 18 августа силы ПВО перехватили и сбили 791 украинский БПЛА. Аппараты самолетного типа нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.

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