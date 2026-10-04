Теннисистка Андреева вышла в четвертый круг WTA в Пекине

Фото: ТАСС/АР/Brian Inganga

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине, обыграв представительницу Узбекистана Полину Кудерметову.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу россиянки, которая была посеяна на турнире под четвертым номером. Кудерметова не имела номера посева.

В следующем раунде Андреева сыграет с победительницей матча между украинкой Дарьей Снигур и австралийкой Тайлой Престон. Обе спортсменки также не получили номер посева.

Ранее россиянин Даниил Медведев выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Ханчжоу. В финале он обыграл соотечественника Андрея Рублева. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Медведева, который имел первый номер посева. Рублев был посеян под вторым номером.