Теннисистку Соболенко оштрафовали на $7,5 тыс за поведение в финале US Open

Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

Белорусскую теннисистку Арину Соболенко оштрафовали организаторы Открытого чемпионата США по теннису (US Open) на 7,5 тысячи долларов (около 630 тысяч рублей) за поведение в финале турнира. Об этом сообщило издание "Газета.ру" со ссылкой на журналиста Михала Самульски.

Уточняется, что спортсменка сломала ракетку после игры, сев на скамейку и ударив ею о корт. Кроме того, по ходу матча Соболенко несколько раз сильно выбивала мяч с корта, а после поражения нецензурно выругалась в сторону одного из операторов.

Встреча состоялась 12 сентября и продлилась 2 часа 23 минуты. Матч завершился в трех сетах с результатом 6:4, 5:7, 6:2. Соболенко шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трех заработанных. На счету ее соперницы, казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, 11 подач навылет, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 12.

Ранее Рыбакина обыграла Соболенко в финале US Open. По итогам чемпионата представительница Казахстана сместила с первой строчки белорусскую соперницу и впервые возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).