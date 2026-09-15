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15 сентября, 11:12

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Baza: модульные дома разрушаются через 2–3 года после установки из-за российского климата

Модульные дома разрушаются через 2–3 года после установки из-за российского климата

Фото: 123RF.com/snide12

Владельцы модульных домов массово жалуются на разрушение конструкций уже через 2–3 года эксплуатации из-за климата в России, сообщает Baza в мессенджере MAX.

Жильцы сталкиваются с гниением полов, появлением грызунов внутри стен, а также с перекосами и деформацией строения уже через несколько месяцев после постройки. Кроме того, хозяева таких домов отмечают насекомых, повышенную влажность и плесень. При этом производители заявляют срок службы жилья не менее 10–20 лет.

"Экспресс-жилье" в среднем стоит от 1,5 до 5 миллионов рублей за 30–60 квадратных метров. Специалисты по экспертизе и качеству домов отметили, что основная проблема этих сооружений – чувствительность к несоблюдению технологий при строительстве, особенно в части защиты от влаги.

Эксперты пояснили, что модульный дом могут разрушить снеговая и ветровая нагрузка, проливные дожди без грамотной системы водоотвода, деформация фундамента и конденсат.

Ранее сообщалось, что россиянка приобрела дворец Радзивиллов в белорусском городе Дятлово за 94,5 белорусского рубля (около 2,4 тысячи российских рублей). Двухэтажное кирпичное здание 1751 года постройки выставили на торги за символическую цену.

С 2010 года дворец в стиле барокко пустовал и постепенно разрушался. При этом здание неоднократно выставлялось на торги. Новая владелица рассказала, что планирует открыть в его стенах апарт-отель, кафе и интерактивные музейные залы.

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