07 мая, 11:13

RadarOnline: дом, в котором принцесса Диана провела все детство, медленно разрушается

Фото: ТАСС/ASSOCIATED PRESS/Herman Knippertz

Дом детства принцессы Дианы Спенсер, находящийся недалеко от поместья Сандрингем короля Великобритании Карла III, медленно разрушается, сообщает RadarOnline.

Первые 14 лет принцесса провела в Парк-Хаусе в Норфолке. Ее отец Джон Спенсер арендовал поместье у королевской семьи в 1961 году, еще до рождения дочери. Оно находится в 500 метрах от Сандрингем‑Хауса, поэтому Диана оказалась в центре королевской жизни еще до замужества с Карлом III.

Здание было передано благотворительной организации Leonard Cheshire, помогающей людям с инвалидностью, в 1987 году. Такое решение приняла королева Елизавета II. В результате дом был переоборудован в специализированный отель для гостей с ограниченными возможностями.

Отель закрылся во время пандемии COVID‑19, здание опустело, а планы по его реставрации не были воплощены. В СМИ отмечают, что состояние Парк‑Хауса "вызывает глубокую печаль" у людей, которые связывают его с памятью о Диане.

Ранее в Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана в фундамент здания больницы на Грейт-Ормонд-стрит в 1991 году. Диана вместе с детьми, проходящими лечение в больнице, заложила деревянную капсулу в свинцовом саркофаге при строительстве нового корпуса учреждения. Она также стала президентом больницы в 1989 году и не раз в нее приходила.

