RadarOnline: дом, в котором принцесса Диана провела все детство, медленно разрушается

Дом детства принцессы Дианы Спенсер, находящийся недалеко от поместья Сандрингем короля Великобритании Карла III, медленно разрушается, сообщает RadarOnline.

Первые 14 лет принцесса провела в Парк-Хаусе в Норфолке. Ее отец Джон Спенсер арендовал поместье у королевской семьи в 1961 году, еще до рождения дочери. Оно находится в 500 метрах от Сандрингем‑Хауса, поэтому Диана оказалась в центре королевской жизни еще до замужества с Карлом III.

Здание было передано благотворительной организации Leonard Cheshire, помогающей людям с инвалидностью, в 1987 году. Такое решение приняла королева Елизавета II. В результате дом был переоборудован в специализированный отель для гостей с ограниченными возможностями.

Отель закрылся во время пандемии COVID‑19, здание опустело, а планы по его реставрации не были воплощены. В СМИ отмечают, что состояние Парк‑Хауса "вызывает глубокую печаль" у людей, которые связывают его с памятью о Диане.

Ранее в Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана в фундамент здания больницы на Грейт-Ормонд-стрит в 1991 году. Диана вместе с детьми, проходящими лечение в больнице, заложила деревянную капсулу в свинцовом саркофаге при строительстве нового корпуса учреждения. Она также стала президентом больницы в 1989 году и не раз в нее приходила.

