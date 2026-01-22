Independent: принц Гарри с трудом сдерживал слезы на суде против Daily Mail

Принц Гарри выступил в суде против Daily Mail, обвинив таблоид в нападках на его супругу Меган Маркл. Во время своей речи он едва не прослезился, заявили СМИ. Подробности противостояния младшего сына короля Карла III с журналистами в материале Москвы 24.
"Превратили жизнь в сплошное страдание"
Принц Гарри выступил на судебном заседании по делу против британского таблоида Daily Mail. Представитель королевской семьи обвинил журналистов в нападках на его жену Меган Маркл. Во время выступления принц "едва сдерживал слезы", сообщил сайт Independent.
По его словам, он испытал отвращение, когда защита Associated Newspapers (издатель Daily Mail) заявила, что якобы у Гарри нет права на приватность. Он указал, что его жизнь – это "не сезон открытых дверей", который может быть кем-либо коммерциализирован.
Принц отметил, что судебные разбирательства против СМИ стали для него "возвращающимся травматичным опытом" и "повторением прошлого". Младший сын принцессы Дианы добавил, что после смерти матери у него с прессой были сложные отношения, но как представитель политического института он предпочитал не жаловаться.
Монаршая особа указал, что Associated Newspapers в период с 2001 по 2013 годы опубликовали 14 статей, основанных на незаконном сборе информации. Кроме того, публикации, по слова Гарри, были написаны в "крайне навязчивой и вредной форме". Одну из статей, касающуюся "конфиденциальных обсуждений" по поводу фотографии принцессы Дианы, он назвал "крайне жестокой".
В общей сложности принц выступал в суде более 2 часов. Само разбирательство по этому делу завершится в конце марта. По данным журналистов, выйдя из зала суда после заседания, Гарри выглядел очень расстроенным.
Кроме наследника престола, иск против Associated Newspapers подали и другие знаменитости. Среди них музыкант Элтон Джон, активистка Дорин Лоуренс, политик Саймон Хьюз и актеры Сэди Фрост и Лиз Херли. Все они обвинили таблоид в незаконном сборе информации. Статьи с этими данными публиковались на страницах Daily Mail и Mail on Sunday в период с 1993 по 2011 годы. Таблоид также обвинили в привлечении детективов, которые посредством шантажа пытались выманить личные данные знаменитостей.
Сама Associated Newspapers отрицает обвинения, ссылаясь на то, что некоторые статьи были опубликованы около 20 лет назад и тогда никто не задавался вопросом, как были получены сведения.
Мировое соглашение заключили прямо перед судом
Это не первое судебное разбирательство принца Гарри с представителями прессы. 22 января 2025 года издательство News Group Newspapers (NGN), входящее в медиакорпорацию Руперта Мердока, в досудебном порядке урегулировало конфликт с принцем. Соглашение было достигнуто "в последнюю минуту" перед судом: Гарри указывал, что журналисты незаконно добывали данные о нем в период с 1996 по 2011 год.
NGN принесло публичные извинения принцу и признало факты незаконного взлома телефонов, слежки и неправомерного использования частной информации, в том числе в закрывшейся газете News of the World. В извинениях также было отмечено, что издательства нанесли вред личной жизни Гарри и его покойной матери, принцессы Дианы.
По данным зарубежных изданий, сумма компенсации, которую выплатил NGN, оказалась восьмизначной.
В 2021 году произошел еще один конфликт, связанный с принцем Гарри, его супругой Меган Маркл и прессой. По данным СМИ, британский телеведущий Пирс Морган покинул шоу Good Morning Britain на ITV после своих резких высказываний в адрес герцогини.
После выхода интервью Гарри и Меган на CBS Морган публично усомнился в правдивости ее слов о том, что в Букингемском дворце ей отказали в психологической помощи. После этого телеканал лишь ограничился комментарием о том, что Морган самостоятельно принял решение уйти.
Сама же Маркл пыталась закрепиться в информационном поле с помощью лайфстайл‑шоу "С любовью, Меган" на Netflix. Однако в январе 2026 года стало известно, что после выхода 16 эпизодов платформа приняла решение закрыть его. Шоу просуществовало только два сезона.