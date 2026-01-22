Independent: принц Гарри с трудом сдерживал слезы на суде против Daily Mail

Принц Гарри выступил в суде против Daily Mail, обвинив таблоид в нападках на его супругу Меган Маркл. Во время своей речи он едва не прослезился, заявили СМИ. Подробности противостояния младшего сына короля Карла III с журналистами в материале Москвы 24.

"Превратили жизнь в сплошное страдание"

Фото: legion-media.com/ZUMA Press/Wiktor Szymanowicz

Принц Гарри выступил на судебном заседании по делу против британского таблоида Daily Mail. Представитель королевской семьи обвинил журналистов в нападках на его жену Меган Маркл. Во время выступления принц "едва сдерживал слезы", сообщил сайт Independent.





принц Гарри член британской королевской семьи Они превратили жизнь моей жены в сплошное страдание.

По его словам, он испытал отвращение, когда защита Associated Newspapers (издатель Daily Mail) заявила, что якобы у Гарри нет права на приватность. Он указал, что его жизнь – это "не сезон открытых дверей", который может быть кем-либо коммерциализирован.

Принц отметил, что судебные разбирательства против СМИ стали для него "возвращающимся травматичным опытом" и "повторением прошлого". Младший сын принцессы Дианы добавил, что после смерти матери у него с прессой были сложные отношения, но как представитель политического института он предпочитал не жаловаться.

Монаршая особа указал, что Associated Newspapers в период с 2001 по 2013 годы опубликовали 14 статей, основанных на незаконном сборе информации. Кроме того, публикации, по слова Гарри, были написаны в "крайне навязчивой и вредной форме". Одну из статей, касающуюся "конфиденциальных обсуждений" по поводу фотографии принцессы Дианы, он назвал "крайне жестокой".

В общей сложности принц выступал в суде более 2 часов. Само разбирательство по этому делу завершится в конце марта. По данным журналистов, выйдя из зала суда после заседания, Гарри выглядел очень расстроенным.

Кроме наследника престола, иск против Associated Newspapers подали и другие знаменитости. Среди них музыкант Элтон Джон, активистка Дорин Лоуренс, политик Саймон Хьюз и актеры Сэди Фрост и Лиз Херли. Все они обвинили таблоид в незаконном сборе информации. Статьи с этими данными публиковались на страницах Daily Mail и Mail on Sunday в период с 1993 по 2011 годы. Таблоид также обвинили в привлечении детективов, которые посредством шантажа пытались выманить личные данные знаменитостей.

Сама Associated Newspapers отрицает обвинения, ссылаясь на то, что некоторые статьи были опубликованы около 20 лет назад и тогда никто не задавался вопросом, как были получены сведения.

Мировое соглашение заключили прямо перед судом

Это не первое судебное разбирательство принца Гарри с представителями прессы. 22 января 2025 года издательство News Group Newspapers (NGN), входящее в медиакорпорацию Руперта Мердока, в досудебном порядке урегулировало конфликт с принцем. Соглашение было достигнуто "в последнюю минуту" перед судом: Гарри указывал, что журналисты незаконно добывали данные о нем в период с 1996 по 2011 год.

NGN принесло публичные извинения принцу и признало факты незаконного взлома телефонов, слежки и неправомерного использования частной информации, в том числе в закрывшейся газете News of the World. В извинениях также было отмечено, что издательства нанесли вред личной жизни Гарри и его покойной матери, принцессы Дианы.

По данным зарубежных изданий, сумма компенсации, которую выплатил NGN, оказалась восьмизначной.

В 2021 году произошел еще один конфликт, связанный с принцем Гарри, его супругой Меган Маркл и прессой. По данным СМИ, британский телеведущий Пирс Морган покинул шоу Good Morning Britain на ITV после своих резких высказываний в адрес герцогини.

После выхода интервью Гарри и Меган на CBS Морган публично усомнился в правдивости ее слов о том, что в Букингемском дворце ей отказали в психологической помощи. После этого телеканал лишь ограничился комментарием о том, что Морган самостоятельно принял решение уйти.

Сама же Маркл пыталась закрепиться в информационном поле с помощью лайфстайл‑шоу "С любовью, Меган" на Netflix. Однако в январе 2026 года стало известно, что после выхода 16 эпизодов платформа приняла решение закрыть его. Шоу просуществовало только два сезона.