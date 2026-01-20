Page Six: Netflix не будет снимать третий сезон именного шоу Меган Маркл

Фото: ТАСС/AP/Richard Shotwell/Richard Shotwell

Netflix отказал герцогине Сассекской Меган Маркл в продлении шоу "С любовью, Меган" на третий сезон. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на решение стриминговой платформы.

"Сериал не вернется. Обсуждались идеи праздничных эпизодов, но съемки не ведутся", – отметил инсайдер.

Сейчас, по данным источников, 44-летняя Маркл сосредоточится на развитии собственного бренда и будет показывать кулинарные навыки в соцсетях.

Второй сезон "С любовью, Меган" вышел в 2025 году и не попал в топ-10 Netflix даже в первую неделю после премьеры. При этом праздничный спецвыпуск оказался в мировом топ-10, и источники отмечают, что Netflix считает шоу успешным.

Ранее Маркл оказалась в центре скандала из-за продажи книжной закладки за 18 долларов (1 417 рублей. – Прим. ред). Изделие изготовлено из кожи, дополняет его золотая надпись.

Некоторые пользователи соцсетей обвинили герцогиню в копировании чужих идей и называли закладку "уродливой".