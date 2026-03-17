Fars: Иран ликвидировал высокопоставленного израильского чиновника

Фото: depositphotos/lkpro

Военнослужащие Ирана провели операцию по ликвидации высокопоставленного чиновника израильского правительства. Об этом сообщает издание Fars со ссылкой на иранскую разведку.

Целью операции стал один из членов военно-политического кабинета. Однако не уточняется, о каком именно чиновнике идет речь. Корпус стражей исламской революции (КСИР) в своих соцсетях подтвердил успешную операцию.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о ликвидации в Тегеране командующего иранским народным ополчением "Басидж" Голамрезы Сулеймани. По данным ЦАХАЛ, точечный удар ВВС Израиля был нанесен в центре города.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в соцсетях видео для того, чтобы опровергнуть распространившиеся в Сети сообщения о его смерти. На ролике Нетаньяху пьет кофе в одном из заведений и иронично отвечает на вопросы о своей "гибели".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.