Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана развеял слухи о своей гибели

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани опроверг слухи о своей смерти, опубликовав письмо, сообщает Life.ru со ссылкой на аккаунт Лариджани в Х.

Израильская сторона заявляла о его гибели, однако секретарь Высшего совета нацбезопасности опубликовал письмо, в котором упомянул военных, погибших после удара ВМС США по фрегату IRIS Dena у берегов Шри-Ланки.

"Память о них навсегда останется в сердцах иранского народа, и эти мученические смерти станут укреплением фундамента армии исламской республики в структуре вооруженных сил на долгие годы вперед", – написал Лариджани.

Напряженность на Ближнем Востоке резко возросла в конце февраля после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала Израиль и американские военные объекты в регионе.

В ходе этих событий погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, и его место занял сын, Моджтаба Хаменеи, избранный Советом экспертов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что совместная военная операция Штатов и Израиля против Ирана завершится скоро, однако не на текущей неделе. Американский лидер отметил, что хочет войн "меньше, чем кто-либо другой". Глава государства добавил, что те, кто считает, что Иран не должен иметь ядерное оружие, должны поддержать операцию США.