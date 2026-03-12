Верховный лидер Ирана подтвердил гибель жены и сестры

Фото: AP Photo/Vahid Salem

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры в результате атак со стороны США и Израиля. Об этом говорится в опубликованном на его сайте заявлении.

"Кроме моего отца, чья утрата стала общеизвестной, я отдал в ряды мучеников мою дорогую и верную супругу, на которую возлагал надежды, мою самоотверженную сестру, <…> а также ее маленького ребенка", – поделился Хаменеи.

Моджтаба Хаменеи сменил на посту верховного лидера своего отца Али, который погиб в ходе одного из ударов после начавшейся полномасштабной военной операции Израиля и США против Ирана.

Новому верховному лидеру Исламской Республики принес присягу глава иранского МИД Аббас Арагчи. Официальную клятву он дал от имени всего дипломатического корпуса.

В свою очередь, Владимир Путин направил Хаменеи-младшему поздравление. Президент России выразил убежденность, что преемник продолжит курс своего отца и консолидирует иранское общество в условиях грядущих вызовов.