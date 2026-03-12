12 марта, 15:37Шоу-бизнес
Блогер Лерчек пройдет курс химиотерапии в ходе лечения от рака четвертой стадии
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.), у которой нашли рак желудка четвертой стадии с метастазами, начнет курс химиотерапии. Об этом рассказал ее жених Луис Сквиччиарини в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
"У моей самой сильной, лучезарной и любимой девочки рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких. Уже подтвержденный диагноз. Завтра Валерия начинает химиотерапию", – поделился Сквиччиарини.
По его словам, семья и друзья блогера делают все возможное, чтобы помочь ей справиться с этим. Мужчина назвал Лерчек самой сильной женщиной, которую он когда-либо встречал.
"Мы не опустим руки – мы будем бороться вместе. <…> Люблю тебя и знаю, что ты со всем справишься! А мы все будем рядом с тобой", – заключил он.
При этом Сквиччиарини добавил, что несколько лет назад потерял младшего брата из-за этой болезни.
Чекалина 24 февраля родила четвертого ребенка – сына от Сквиччиарини. Через несколько дней блогер вместе с младенцем покинула стены медучреждения.
Однако уже 4 марта в СМИ появилась информация, что женщину доставили в реанимационное отделение онкологического стационара. Сквиччиарини подтвердил ее госпитализацию, уточнив, что у Чекалиной обнаружили злокачественные раковые клетки и метастазы.
Позже выяснилось, что у блогера диагностирован рак желудка четвертой стадии. Она готовится к экстренной госпитализации и лечению.
Чекалину и ее бывшего мужа Артема обвиняют в проведении незаконных валютных операций по переводу денег на иностранные счета с использованием подложных документов. По информации следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей.
По решению суда Чекалины были отправлены под домашний арест. Сама блогер вину не признала.
