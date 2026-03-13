Врач Евстигнеев: диафрагмальное дыхание поможет справиться со страхом перед пятницей, 13-м

Фобия пятницы, 13-го может проявляться тахикардией и нехваткой дыхания. При этом простые техники помогут избавиться от страха, рассказал Москве 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

Он отметил, что в клинической практике боязнь пятницы, 13-го носит название параскаведекатриафобия и является ярким примером того, как высокоразвитый человеческий мозг может попадать в ловушку "магического мышления".

"Эволюционно наш мозг – мощная машина по поиску закономерностей. Его главная задача в том, чтобы заранее предсказывать опасность и тем самым сохранять нам жизнь. Но в данном случае эта система дает сбой и связывает совершенно независимые друг от друга вещи: культурный миф об определенной дате и ожидание реальной физической угрозы", – пояснил эксперт.

Для человека, страдающего этой фобией, приближение пятницы, 13-го становится спусковым крючком, который буквально взламывает автономную нервную систему, подчеркнул психотерапевт.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт На физиологическом уровне центр тревоги в нашем мозге – миндалевидное тело – не умеет отличать нападение реального хищника от пугающей мысли о дате. Поэтому оно мгновенно дает команду надпочечникам на выброс гормонов стресса – адреналина и кортизола. Тело послушно переходит в режим "бей или беги", что проявляется вполне реальными и мучительными физическими симптомами: тахикардией, головокружением, повышенным потоотделением, нехваткой дыхания.

Эта "физиологическая буря" неизбежно начинает диктовать человеку, как себя вести. Качество жизни серьезно нарушается, поскольку главным способом справиться с фобией становится избегание проблемы, отметил эксперт.

"Люди могут отменять авиаперелеты, переносить важные деловые встречи, отказываться от поездок или вовсе не выходить из дома, что приводит к упущенным карьерным возможностям, финансовым потерям и непониманию со стороны близких. При этом сам факт избегания лишь цементирует страх, ведь мозг делает ложный вывод: "Я выжил только потому, что спрятался в этот день", – отметил Евстигнеев.

Чтобы помочь себе, важно не пытаться подавить страх мысленно, а воздействовать на нервную систему через тело, используя глубокое диафрагмальное дыхание, где выдох в два раза длиннее вдоха. Это позволит затормозить паническую реакцию и вернет способность мыслить логически, пояснил эксперт.

Однако, если самостоятельно справиться не получается и страх начинает управлять жизненным расписанием, менять планы и парализовать волю, важно обратиться к психотерапевту, посоветовал врач.

Специалист не будет спорить с приметами, а начнет взаимодействовать с механикой работы мозга, используя когнитивно-поведенческую терапию (КПТ). Он поможет разобрать искаженные шаблоны мышления и переобучить нервную систему так, чтобы разорвать нейронную связь между цифрой в календаре и выбросом адреналина и навсегда вернуть пациенту контроль над собственной жизнью, заключил Евстигнеев.

Ранее психоаналитик, практикующий психотерапевт Ярослав Соколов рассказал, что весной часто отмечаются обострения депрессий и биполярных расстройств. Кроме того, усиливаются тревожные расстройства, психотические состояния шизофренического спектра, а также возрастает импульсивность.

