13 марта, 15:32

Врач Евстигнеев: диафрагмальное дыхание поможет справиться со страхом перед пятницей, 13-м

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Фобия пятницы, 13-го может проявляться тахикардией и нехваткой дыхания. При этом простые техники помогут избавиться от страха, рассказал Москве 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

Он отметил, что в клинической практике боязнь пятницы, 13-го носит название параскаведекатриафобия и является ярким примером того, как высокоразвитый человеческий мозг может попадать в ловушку "магического мышления".

"Эволюционно наш мозг – мощная машина по поиску закономерностей. Его главная задача в том, чтобы заранее предсказывать опасность и тем самым сохранять нам жизнь. Но в данном случае эта система дает сбой и связывает совершенно независимые друг от друга вещи: культурный миф об определенной дате и ожидание реальной физической угрозы", – пояснил эксперт.

Для человека, страдающего этой фобией, приближение пятницы, 13-го становится спусковым крючком, который буквально взламывает автономную нервную систему, подчеркнул психотерапевт.

На физиологическом уровне центр тревоги в нашем мозге – миндалевидное тело – не умеет отличать нападение реального хищника от пугающей мысли о дате. Поэтому оно мгновенно дает команду надпочечникам на выброс гормонов стресса – адреналина и кортизола. Тело послушно переходит в режим "бей или беги", что проявляется вполне реальными и мучительными физическими симптомами: тахикардией, головокружением, повышенным потоотделением, нехваткой дыхания.
Дмитрий Евстигнеев
психолог-психотерапевт

Эта "физиологическая буря" неизбежно начинает диктовать человеку, как себя вести. Качество жизни серьезно нарушается, поскольку главным способом справиться с фобией становится избегание проблемы, отметил эксперт.

"Люди могут отменять авиаперелеты, переносить важные деловые встречи, отказываться от поездок или вовсе не выходить из дома, что приводит к упущенным карьерным возможностям, финансовым потерям и непониманию со стороны близких. При этом сам факт избегания лишь цементирует страх, ведь мозг делает ложный вывод: "Я выжил только потому, что спрятался в этот день", – отметил Евстигнеев.

Чтобы помочь себе, важно не пытаться подавить страх мысленно, а воздействовать на нервную систему через тело, используя глубокое диафрагмальное дыхание, где выдох в два раза длиннее вдоха. Это позволит затормозить паническую реакцию и вернет способность мыслить логически, пояснил эксперт.

Однако, если самостоятельно справиться не получается и страх начинает управлять жизненным расписанием, менять планы и парализовать волю, важно обратиться к психотерапевту, посоветовал врач.

Специалист не будет спорить с приметами, а начнет взаимодействовать с механикой работы мозга, используя когнитивно-поведенческую терапию (КПТ). Он поможет разобрать искаженные шаблоны мышления и переобучить нервную систему так, чтобы разорвать нейронную связь между цифрой в календаре и выбросом адреналина и навсегда вернуть пациенту контроль над собственной жизнью, заключил Евстигнеев.

Ранее психоаналитик, практикующий психотерапевт Ярослав Соколов рассказал, что весной часто отмечаются обострения депрессий и биполярных расстройств. Кроме того, усиливаются тревожные расстройства, психотические состояния шизофренического спектра, а также возрастает импульсивность.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

